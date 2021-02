A Telekom Veszprém 37-30-ra kikapott a Barcelona otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének tizedik fordulójából keddre halasztott mérkőzésen.

A két csapat múlt csütörtöki, veszprémi meccsét 37-34-re nyerte meg a spanyol csapat. A Veszprém sorozatban az ötödik tétmérkőzésén maradt nyeretlen.



Eredmény, csoportkör, a 10. fordulóból elhalasztott mérkőzés, B csoport: Barcelona (spanyol)-Telekom Veszprém 37-30 (15-15)



lövések/gólok: 59/37, illetve 48/30

gólok hétméteresből: 7/5, illetve 2/0

kiállítások: 2, illetve 8 perc

A vendégek keretéből Székely Márton, Rasmus Lauge Schmidt, Kent Robin Tönnesen, Petar Nenadic, Andreas Nilsson és Vuko Borozan is hiányzott, így a szakmai stáb mindössze 12 mezőnyjátékost nevezett a meccsre. A hazaiknál Casper Mortensen, Timothey N'Guessan és Luís Frade nem játszhatott.



Tartalékos összeállítása ellenére a Veszprém eleinte jól tartotta magát - 6-5-nél még vezetett is -, mert hatékonyabban fékezte meg a katalánok lerohanásait, mint a múlt héten. A folytatásban azonban több mint hét percig nem találtak be a vendégek, ezt kihasználva 8-8-as állásról a Barcelona ellépett, majd némi meglepetésre Xavier Pascual vezetőedző időt kért. Ebből a veszprémiek jöttek ki jobban, Nikolaj Markussen vezérletével egy 6-1-es sorozatot produkáltak, az első félidő hajrájában visszavették a vezetést, a szünetben pedig döntetlen volt az állás.



A második felvonást több hibával kezdte a magyar együttes, a házigazdák egy 6-1-es szériával ismét elléptek. David Davis vezetőedző 24-19-nél időt kért, Lékai Máté helyett Kentin Mahét állította az irányítóposztra, de a lövőhibák és az eladott labdák száma nem csökkent, így már a hajrá előtt eldőlt a meccs.



A mezőny legeredményesebb játékosa Aleix Gómez volt tíz góllal, a vendégek közül Nikolaj Markussen nyolcszor, Rogerio Moraes hétszer talált be.



A két csapat 23. alkalommal találkozott egymással az európai kupaporondon, a mérleg a Veszprém szempontjából hat győzelem, egy döntetlen, és immár 16 vereség. A Barcelona hazai veretlenségi sorozata immár 42 mérkőzés óta tart a BL-ben, legutóbb 2015 decemberében a lengyel Kielcétől kapott ki a Palau Blaugranában.



A hat győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel a B csoport második helyén álló veszprémiek csütörtökön a szlovén RK Celje PL otthonában folytatják szereplésüket a BL csoportkörében, az A csoportban két sikerrel és öt vereséggel hatodik helyezett MOL-Pick Szeged ugyanazon a napon a portugál FC Portót fogadja.

