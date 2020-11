A Ferencváros 32-26-ra győzött a szlovén Krim Mercator Ljubljana otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének kilencedik - idei utolsó - fordulójában, vasárnap.



Eredmény, csoportkör, 9. forduló, A csoport:

Krim Mercator Ljubljana (szlovén) - FTC-Rail Cargo Hungaria 26-32 (13-13)



A vendégek - akik közül ezúttal csak a német Alicia Stolle hiányzott - villámrajtot vettek, még négy perc sem telt el, amikor már 4-0-ra vezettek. Bíró Blanka büntetőt, Janurik Kinga ziccereket védett, a szlovénok pedig csakhamar időt kértek. A házigazdák ezután felvették a játék ritmusát, a kapusuk egyre jobban védett, az FTC belekényelmesedett a mérkőzésbe, ezért a 19. percben Elek Gábor is időt kért (8-9).



A magyar csapat játéka nem sokat változott, elsősorban a védekezésével volt probléma, és 6-1-es vezetése után 16 perccel - a meccs során először - hátrányba került (10-9). A félidő hajrájában tartotta a lépést ellenfelével az FTC, a szünetben pedig döntetlen volt az állás.



A második félidőt is remekül, két 3-0-s sorozattal kezdte, majd egy 4-1-es szériával folytatta a Ferencváros, amelyben Háfra Noémi is lendületbe került. A Krim támadójátéka nem volt hatékony, így ezúttal nem tudott felzárkózni, és hat góllal kikapott.



A mezőny legeredményesebb játékosa a vendégek világbajnok holland légiósa, Angela Malestein, valamint csapattársa, Háfra Noémi volt egyformán nyolc góllal.

A két csapat 11. egymás elleni tétmérkőzésén az FTC - öt vereség mellett - hatodik alkalommal nyert, és négy győzelemmel, illetve három vereséggel zárta az évet a BL-ben.



A december 3-án kezdődő dániai Európa-bajnokság miatt szünet következik a BL-ben, a csoportkör január 9-én folytatódik.

Később:

B csoport: Győri Audi ETO KC-Buducnost Podgorica (montenegrói) 18.00

Borítókép: fradi.hu