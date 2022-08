A Telekom Veszprém a HandballCity Fesztivál második elődöntőjében a Flensburg együttesével csapott össze.

A németek kezdték a mérkőzést és rögtön nyitott 5:1-es védekezéssel találták szembe magukat. Cupara remekül kezdett, kivédte az első hétméterest is. A 8. perc elején sikerült először átvenni a vezetést a Veszprémnek, Mahé talált be büntetőből (4-3). Pechmalbec jól kezdett, harmadik gólja után 3 góllal ellépett a hazai alakulat. Nem tartott sokáig a vezetés, mert a Flensburg pár perc alatt egyenlített, majd fordított is (15. perc 8-9). A félidő közepén jött a sorcsere a belső posztokon, Ilic be is talált gyorsan. Döntetlen állásnál Vailupau hibázott büntetőt, a kapuban Cupara továbbra is fantasztikusan védett.

Két remek veszprémi gólt követően a Flensburg időt kért (24. perc 12-10). A félidő utolsó percében emberhátrányban támadott a Veszprém, Ilic időt kért, de Yahia lövését hárította a vendég kapus.

A második félidő első találata Strlek nevéhez fűződött egy szép lerohanás után. Hatalmas küzdelem folyt a pályán, meg kellett dolgozni a csapatoknak minden egyes gólért. A horvát balszélső remek gólokat szerzett, de a Flensburg továbbra is szorosan tartotta magát (42. perc 21-20). Yahia egymás után lőtt két bombagólt, de Strlek kiállítása miatt a vendég együttes újra egy gólra zárkózott a félidő közepén (25-24).

Cupara hatalmas védéseinek és Nilsson góljainak köszönhetően 4 gólra nőtt a hazai előny 10 perccel a vége előtt (29-25). A végére kicsit eláradtak a vendégek, így a Veszprém könnyedén szerezte góljait. Az Építők magabiztos játékkal jutott a vasárnapi fináléba.



Telekom Veszprém – SG Flensburg - Handewitt 35:31 (16:14)

Telekom Veszprém: Corrales, Cupara – Omar 7, Nenadic 5, Nilsson 5, Ligetvári, Lauge 4, Strlek 5, Lukács, Blagotinsek, Mahé 1, ElDeraa 2, Ilic 3, Pechmalbec 3, Vailupau, Sipos

SG Flensburg - Handewitt: Buric, Möller – Golla 5, Hald 5, Frederik, Kirschberger 2, Einarsson 3, Schmitt, Mensah Larsen 1, Johanessen 3, Gottfridsson 3, Pedersen 1, Jakobsen, Semper, Möller 4, Lindskog 1, Röd 3

Kiállítások: 8 perc ill. 4 perc

Hétméteresek: 4/0 ill. 6/4

Borítókép és forrás: teekomveszprem.hu