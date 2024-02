A dán bajnok és kupagyőztes vendégek egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen.

Eredmény, csoportkör, 12. forduló, B csoport:

Telekom Veszprém-GOG (dán) 34-31 (19-13)

---------------------------------------

lövések/gólok: 54/34, illetve 51/31

gólok hétméteresből: 4/2, illetve 4/4

kiállítások: 8, illetve 10 perc

A hazaiak keretéből Gasper Marguc, Ignacio Biosca García és Nagy Benedek maradt ki.

Négy és fél perc után már három találattal vezetett a magyar bajnoki címvédő, majd mindkét oldalon a technikai hibák, a kapufák és a kapusbravúrok kerültek előtérbe, a gólok pedig felváltva születtek. A GOG a 19. percben felzárkózott mínusz egyre, de mivel a következő három gólt a veszprémiek dobták, ellenfelük időt kért (15-11). A folytatásban is jobban összpontosított a házigazda néhány szituációban, ráadásul a csereként beállt Mike Ulrich Jensen is elkezdett védeni, és ezek elegendőnek bizonyultak, hogy a magyar csapat tovább növelje előnyét és a szünetben 19-13-ra vezessen.

Alapvetően jól kezdte a második félidőt is a Veszprém, de két hiba elég volt, hogy Momir Ilic vezetőedző máris időt kérjen (22-17). A GOG egy 5-0-s sorozat végén már csak kétgólos hátrányban volt, de ekkor ismét egy fordulat következett: Jensen újabb bravúros védések után két gólt is lőtt az üresen maradt dán kapuba, ekkor pedig már a vendégeknek kellett időt kérniük (26-20). A játék képe és az eredmény alakulása is sokkal hullámzóbb volt ekkor, mint az első felvonásban, és bár Ligetvári Patrikot a harmadik kiállítása miatt végleg elveszítette együttese, ez már nem veszélyeztette győzelmét.

Omar Jahja és Nedim Remili hat-hat, Mikita Vajlupov és Jehia el-Dera öt-öt góllal, Rodrigo Corrales három, Mike Ulrich Jensen 11 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Hans Aaron Mensing tíz, Alexander Blonz hat alkalommal talált be, a nyáron Szegedre igazoló Tobias Thulin 12 védéssel zárt.

A két csapat hatodik egymás elleni tétmérkőzésén két GOG-siker mellett negyedszer nyert a Veszprém. A kilenc győzelemmel és három vereséggel álló bakonyiak egy hét múlva a francia Montpellier HB otthonában lépnek pályára a BL csoportkörében. A hat sikerrel, egy döntetlennel és öt vereséggel rendelkező Szeged jövő szerdán a német THW Kielt fogadja.

Fotó: MTI