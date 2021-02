A Telekom Veszprém házigazdaként 34-30-ra legyőzte szerdán az ukrán Motor Zaporizzsja csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában.

Férfi kézilabda BL, csoportkör, 12. forduló, B csoport: Telekom Veszprém-Motor Zaporizzsja (ukrán) 34-30 (17-17)

A hazaiak keretéből Székely Márton, Kent Robin Tönnesen, Danyiil Siskarjov és Rasmus Lauge Schmidt hiányzott. A Veszprém a tizedik percben már 7-4-re vezetett, de az ukrán bajnok Motor kihasználta a hazai védelem gyenge pontjait, így csakhamar felzárkózott, majd egyenlített (11-11). A támadások néhány kivételtől eltekintve mindkét oldalon olajozottan működtek - erről veszprémi részről a francia irányító Kentin Mahé gondoskodott -, de védekezésben többször is voltak problémák, a szünetre 17-17-es döntetlennel vonultak a csapatok. A második félidő elején az ukránok először vezettek a meccsen, de ellépni nem tudtak. A folytatásban is nagy volt a küzdelem, majd a 42. perctől minden ukrán gólra két találattal válaszolt a Veszprém. Vladimir Cupara védéseire alapozva tovább nőtt a hazai előny (31-27), majd egy hármas gólsorozattal ismét felzárkózott a Motor. A hajrában Andreas Nilsson két gólt szerzett, a vendégek már nem találtak be, így a Veszprém végül 34-30-ra győzött.

A mezőny legeredményesebb játékosa Jorge Maqueda volt tíz góllal, Gasper Marguc nyolcszor talált be. Vladimir Cupara és Rodrigo Corrales is öt védéssel járult hozzá a sikerhez, a túloldalon Gennagyij Komoknak 12 védése volt. A két együttes nyolcadik alkalommal találkozott egymással a nemzetközi porondon, a Veszprém egy vereség mellett hetedszer nyert. A négy győzelemmel és öt vereséggel az A csoport ötödik helyén álló MOL-Pick Szeged csütörtökön a macedón Vardar Szkopjét fogadja a BL csoportkörében, a nyolc sikerrel, egy döntetlennel és három vereséggel a B csoportban második helyezett veszprémiek pedig jövő csütörtökön a horvát PPD Zagreb otthonában lépnek pályára.

Borítókép: MTI/Vasvári Tamás