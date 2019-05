A szakértők, az újságírók és a szurkolók többsége Veszprém-Barcelona finálét vár a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában, amelynek a négyes döntőjét a hétvégén rendezik Kölnben.

A handball-planet.com szakportál 17 újságírót kérdezett meg Oroszországtól a Balkánon és Skandinávián át Argentínáig, közülük 15 gondolja úgy, hogy a magyar és a katalán csapat jut a fináléba. A végső győztes viszont valamennyiük szerint ebből a kettősből kerül ki: 11-en a Veszprém, hatan pedig a Barcelona diadalára számítanak.

Idén az elődöntőben a Veszprém a lengyel Vive Kielcével, a Barcelona pedig a macedón Vardar Szkopjéval találkozik. A szezon első felében mind a négy csapat az A csoportban szerepelt, a magyar együttes szeptember 15-én házigazdaként 29-27-re, március 2-án idegenben 36-35-re győzte le lengyel ellenfelét, a katalánok pedig előbb négy, majd nyolc góllal verték a Vardart.

A Veszprém és a Kielce eddigi legemlékezetesebb mérkőzése a három évvel ezelőtti BL-döntő volt, amelynek 46. percében a magyar együttes már 28-19-re vezetett, ezután azonban sorozatban kilenc gólt dobtak a lengyelek, így az 57. percben egyenlítettek. Mivel a rendes játékidőben és a hosszabbításban sem született döntés, hétméterespárbaj következett, melyet a Kielce nyert.

A veszprémiek tavaly november közepéig négyszer is kikaptak, azóta viszont minden BL-meccsüket megnyerték. A hazai rivális Szegeddel szemben a magyar bajnokság alapszakaszában kétszer is veszítettek, sőt a Magyar Kupa-döntőt is elbukták, de az NB I fináléjában sikerült visszavágniuk egy 11 gólos sikerrel, majd egy döntetlennel. A Barcelona mindössze két tétmeccset veszített a mostani idényben: a BL csoportkörének első fordulójában egy találattal maradt alul a német Rhein-Necker Löwen otthonában, majd februárban három góllal Veszprémben.

