A Ferencváros női kézilabda csapata hazai pályán döntetlent játszott a Rosztov Don ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája 12. fordulójában.

A 25-25-re végződő találkozót követő sajtótájékoztatón a két vezetőedző Elek Gábor, és Per Johansson mellett a Fradi balátlövője, Szőllősi-Zácsik Szandra, valamint Grace Zaadi értékelte a mérkőzést.

Elek Gábor a Ferencváros vezetőedzője: "Elmondhatjuk, hogy mindkét csapat komoly gondokkal érkezett erre a meccsre. Nagyon komoly csatát vívtunk, egy borzasztóan hullámzó találkozón.

Mindkét csapat sokat hibázott, ezek között voltak nagyon buták is. Egy picit én is csalódott vagyok, mert úgy gondoltam, hogy meg tudjuk nyerni ezt a meccset, főleg a második játékrész közepénél, végül az egy pontnak is örülhettünk. Valahol nem vagyok elégedett, de az egy pontnak örülni kell."

Szőllősi-Zácsik Szandra a Fradi átlövője: "Picit csalódott vagyok. Szerettük volna itthon tartani a két pontot, ugyanakkor az előző két BL meccshez képest nagyon komoly előrelépést látok. A végén nagyot harcoltunk egymásért, így kétgólos hátrányból vissza tudtunk jönni döntetlenre."

Per Johansson a Rosztov Don vezetőedzője: "Úgy gondolom, hogy azok, akik a csapatunkból ma itt voltak, nagyon élvezték azt a hangulatot, amit a közönség teremtett. Az elmúlt hetekben nagyon nehéz dolgokon mentünk keresztül, de nagyon büszke vagyok a csapatom mai teljesítményére. Nagyon kiegyenlített találkozó volt az első perctől kezdve, egy picit csalódott vagyok, hogy nem tudtunk nyerni."

Grace Zaadi a Rosztov irányítója: "Először is köszönjük a mérkőzést a Ferencvárosnak és a szurkolóknak, mindig nagy öröm ilyen közönség előtt játszani. Nagyon nehéz mérkőzés volt, de erre számítottunk. Mindig nagyon nehéz a Ferencváros ellen játszani, én elégedett vagyok ezzel az egy ponttal, nagyra értékelendő."

A Ferencváros kapusa, Janurik Kinga a Sport365 stábjának így értékelte a mérkőzést.

"Ez egy elveszített és egy megnyert pont is volt ez, hiszen volt olyan periódus, amikor lehetett volna két pont is, ugyanakkor volt olyan is, amikor úgy nézett ki, hogy 0 pontunk lesz. Az utolsó két BL meccsünk nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, ezért most nagyon örülünk ennek az egy pontnak."

