Hasszan Musztafa, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) egyiptomi elnöke továbbra is úgy látja, hogy lehetnek nézők a januárban, hazájában sorra kerülő férfi világbajnokságon. A tornán a magyar válogatott is szerepel.

"Igen, a terv továbbra is az, hogy szurkolókkal rendezzük meg a vb-t. Természetesen nem teljes kapacitással számolunk, a nézőszám függ az adott csarnoktól és a koronavírus-járvány alakulásától" - nyilatkozott a Sport Bildnek a 76 éves sportvezető.

Korábban a sportágban többen, így neves játékosok is felvetették, hogy a pandémia miatt el kellene halasztani a vb-t, de Musztafa szerint ez nincs napirenden.



"Tudom, hogy sok vita folyik a rendezésről, különösen Németországban, miután a válogatottban többen megfertőződtek egy meccs után. De a világbajnokság egészen más, remélem, ezt majd tapasztalják is" - fogalmazott az IHF elnöke. A szigorú egészségügyi szabályokról korábban elmondta, a játékosokon már a repülőtéren, érkezéskor antigén-tesztet végeznek, ezt a szállodában egy PCR-teszt követi, a résztvevőket 72 óránként újra tesztelik majd, és a hotel személyzete is része lesz a vb-re létrehozott buboréknak.



A tornát - amelynek mezőnye első alkalommal lesz 32 csapatos - január 13. és 31. között rendezik négy egyiptomi városban. A magyar válogatott a gízai A csoportban január 15-én a Zöld-foki Köztársaság, 17-én Uruguay, 19-én pedig Németország együttesével találkozik.

