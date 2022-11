A Telekom Veszprém házigazdaként 32-28-ra legyőzte a horvát PPD Zagrebet a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hetedik fordulójában, csütörtökön.

A nagy iram miatt a gólok mellett elkapkodott lehetőségekkel kezdődött a meccs, eleinte a veszprémiek és a magasabb átlagéletkorú zágrábiak is vállalták a gyors játékot. Miután a vendégek lefékeztek, megtörték a hazaiak lendületét, és 5-2-es hátrányukat követően egy 5-1-es sorozattal fordítottak.



Ráadásul Omar Jahját könyöksérülés miatt az első félidő hátralévő részére elveszítette a Magyar Kupa címvédője, Kentin Mahét pedig a hetedik percben lecserélték, és csak a második félidő második felében küldték vissza, akkor viszont piros lappal azonnal kiállították.



A 21. percben Andreas Nilsson megszerezte a házigazdák kilencedik gólját a meccsen, ez volt a Veszprém tízezredik találata a BL történetében. Ezt a határt korábban csak a Barcelona és a német THW Kiel tudta átlépni.



Ünneplésre csak a lelátón volt lehetőség, mert a pályán minden hazai hibát kihasznált a horvát együttes, ezért Momir Ilic vezetőedző időt kért. Ellenfelük jó védekezése ellenére a bakonyiak egy 4-1-es szériával újra előnybe kerültek, és a szünetben egy találattal vezettek.



A második felvonás első felében is nehéz dolga volt a Veszprémnek a nyitott védekezést is jól alkalmazó horvátokkal szemben. A 44. percben vezettek először hárommal a házigazdák, azonban a PPD Zagreb három percen belül egyenlített.



Erre a hazaiak egy 5-1-es sorozattal reagáltak, majd mindkét oldalon voltak hibák, amelyek izgalmassá tették a hajrát. Az utolsó három percből kettőt emberelőnyben játszó veszprémiek Jahja révén biztosították sikerüket, amely a vártnál sokkal nehezebben született meg.



A házigazdáknál Petar Nenadic hat, Jahja és Gasper Marguc öt-öt góllal, Vladimir Cupara 11 védéssel zárt. A túloldalon Zeljko Musa ötször, a magyar válogatott Leimeter Csaba háromszor talált be, Dino Slavic pedig 11 lövést védett.



A két együttesnek ez volt a 26. egymás elleni mérkőzése a nemzetközi porondon, a Veszprém négy vereség és két döntetlen mellett huszadik alkalommal győzött.

A hat győzelemmel és egy döntetlennel álló Veszprém jövő szerdán Zágrábban lép pályára, a két sikerrel és öt vereséggel rendelkező Pick Szeged pedig ugyanazon a napon a szlovén RK Celje PL vendége lesz.





Eredmény, csoportkör, 7. forduló, A csoport:

Telekom Veszprém-PPD Zagreb (horvát) 32-28 (16-15)

lövések/gólok: 54/32, illetve 44/28

gólok hétméteresből: 5/2, illetve 3/2

kiállítások: 6, illetve 12 perc

Borítókép: MTI/Vasvári Tamás