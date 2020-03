A férfi kézilabda BL csoportkörének záró fordulójában a Mol-Pick Szeged átlövője Bodó Richárd nemcsak az All Star keretbe került be, de a forduló öt legszebb gólja között is ott van az egyik találata.



A Szeged csapata a csoportjában a harmadik helyen zárt a PSG és a Barcelona együttese mögött, így a BL-címvédő Vardar Szkopje együttese ellen lép pályára a legjobb nyolc közé jutásért.



Amennyiben onnan továbbjut, a Final Fourért az ősi rivális Telekom Veszprém ellen lépnek pályára a csongrádiak. Itt az első mérkőzést játszanák az újszegedi sportcsarnokban.







A Mol-Pick Szeged a tavalyi szezonban éppen a Vardar Szkopje ellen esett ki a négy közé jutásért, a Bajnokok Ligájából.



