A Pick Szeged 36-28-ra nyert a szlovén Celje otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének nyolcadik fordulójában, szerdán.

A hazaiak egyszer sem vezettek az egész mérkőzésen.

Eredmény, csoportkör, 8. forduló, B csoport:

RK Celje PL (szlovén)-Pick Szeged 28-36 (13-20)

-------------------------------------------

lövések/gólok: 45/28, illetve 47/36

gólok hétméteresből: 8/4, illetve 6/5

kiállítások: 14, illetve 10 perc

A magyar bajnoki címvédő keretéből Mikler Roland, Borut Mackovsek és Luka Stepancic hiányzott. A nyolcadik percben már három góllal vezetett a pontosabban játszó Szeged, és mivel Mirko Alilovic két büntetőt is kivédett, tovább nőtt a különbség. Ekkor a Celje időt kért, a folytatásban ellenfele hibáit kihasználva egy 3-0-s sorozattal felzárkózott (8-10), de Juan Carlos Pastor vezetőedző időkérése után újra elléptek a vendégek. Az első félidő hajrájában is a szegediek voltak hatékonyabbak mindkét kapu előtt, és Dean Bombac, illetve Bánhidi Bence vezérletével a szünetre már 20-13-as előnyt alakítottak ki.



A második felvonás első felében ismét közelebb férkőzött ellenfeléhez a szlovén bajnok, ám négy gólnál kisebbre nem tudta csökkenteni a különbséget. A játékvezetők következetesen, de meglehetősen szigorú felfogásban dirigálták a meccset, a sok kiállítás miatt ez elsősorban a hazaiakat sújtotta. A Szeged egy 5-1-es sorozattal eldöntötte a mérkőzést, amit végül a vártnál is magabiztosabban, nyolc góllal nyert meg. A Celje négy büntetőt hibázott.

A vendégeknél Bodó Richárd és Sebastian Frimmel hat-hat, Dean Bombac és Bánhidi Bence négy-négy gólt szerzett, Mirko Alilovic 12 védéssel zárt. A túloldalon Tilen Strmljan és Tim Cokan volt a legeredményesebb öt-öt találattal.

A két együttes 12. alkalommal találkozott egymással a BL-ben, a mérleg a Szeged szempontjából két vereség, egy döntetlen, és immár kilenc győzelem. A három sikerrel és öt vereséggel álló Szeged egy hét múlva a - júniusban BL-ezüstérmes - lengyel Kielcét fogadja a kilencedik fordulóban.

A csoport: PPD Zagreb (horvát)-Telekom Veszprém 20.45

