Svédország 28-18-ra legyőzte Lengyelországot a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában.

A jövő januári világbajnokság két házigazdájának mérkőzésén a 12. percben még csak 6-5-ös hátrányban voltak a lengyelek, ám ezt követően a szünetig csupán egyszer találtak a hálóba, így a svédek tulajdonképpen egy félidő alatt eldöntötték a találkozót.

