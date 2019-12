Danyi Gábornak, a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC vezetőedzőjének a magyar női kézilabda-válogatott spanyolokkal szembeni veresége fájt a legjobban a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

A szakvezető - Bartha Csaba klubelnök, illetve Szabó Tamás kommunikációs és nemzetközi igazgató társaságában - vasárnap érkezett Kumamotóba, és az MTI-nek úgy nyilatkozott, természetesen csalódott, amiért nem láthatta a magyar csapatot a középdöntőben.

"Nem így terveztük, csalódottak vagyunk, mint mindenki. Én is abban reménykedtem, hogy a válogatott tovább tud menni a csoportjából. Biztosan kell egy kis idő, mire mindenkiben leülepszik, hogy miért nem sikerült" - fogalmazott Danyi.

A magyar együttes a Kumamoto prefektúrában zajló torna csoportkörében Kazahsztánt 39-15-re, Szenegált 30-20-ra legyőzte, azonban Spanyolországtól 29-25-re, Montenegrótól 25-24-re, Romániától pedig 28-27-re kikapott, így nem jutott a középdöntőbe. Az alsóházi rájátszásban az Argentína elleni 34-26-os győzelmet a Franciaországgal szembeni 26-21-es vereség követte, így a csapat végül a 14. helyen zárt.

A továbbjutás az utolsó fordulóban a románok ellen dőlt el, amikor a magyarok a szünetben 16-10-re vezettek, ám az ellenfél hetven másodperccel a vége előtt egyenlített, és már csak nyolc másodperc volt hátra, amikor büntetőből megszerezte a győztes gólt. Danyi szerint a legnagyobb probléma nem a drámai hajrával volt, hanem azzal, hogy a második félidő elején a magyarok túlságosan közel engedték az ellenfelet, nem tudták tartani a hat gól körüli különbséget.

"Nagyon közel voltak hozzá, a kezükben volt a lehetőség, de nem tudtak élni vele, és talán ez a leginkább bántó, de a Románia elleni második félidőnél nekem jobban fájt a spanyolok elleni meccs, ugyanis ott nem volt esélyük" - nyilatkozta Danyi Gábor.

Hozzátette, a magyarok talán Montenegró ellen játszottak a legjobban, ám el kell ismerni, hogy fizikálisan felőrölte őket, és jobb volt az ellenfél. Danyi úgy fogalmazott, örömteli, hogy a történtek ellenére a válogatottnak még mindig van esélye kijutni a márciusi olimpiai selejtezőtornára, ehhez pénteken Svédországnak le kell győznie Németországot a hetedik helyért sorra kerülő meccsen.

A Győrben szereplő irányító, Estelle Nze Minko, és a beálló, Béatrice Edwige csapata, a legutóbb vb-győztes és Európa-bajnok francia válogatott is búcsúzott már a világbajnokságtól. Bár a korábbi győri sikeredző, Ambros Martín együttese, az olimpiai címvédő orosz válogatott százszázalékos teljesítménnyel jutott az elődöntőbe, Danyi inkább a norvégok végső sikeréért szurkol.

"Stine Oftedal és Kari Brattset révén érdekelve vagyunk, és szeretném, ha minél eredményesebben, minél pozitívabb élményekkel térnének haza a világbajnokságról, hiszen nem mindegy, hogy december 29-én a Ferencváros ellen mentálisan milyen állapotban leszünk" - magyarázta a tavaly nyáron kinevezett vezetőedző, akinek irányításával tétmérkőzésen még mindig veretlen az ETO.

Hozzáfűzte, akkor sem félti a norvégokat, ha esetleg a második vagy a harmadik hely jut nekik Japánban, ők ugyanis a hozzáállásuknak köszönhetően nem fognak a "kardjukba dőlni". Mint kifejtette, a norvég csapat stílusa hasonlít leginkább arra, amit az ETO igyekszik játszani, és bár a skandinávok keretéből nyolcan is hiányoznak egészségi okok miatt, így is a dobogóra állhatnak.

A győri trió nem csak a mérkőzések miatt érkezett Kumamotóba, amikor idejük és lehetőségük engedi, megbeszéléseket folytatnak, menedzserekkel tárgyalnak, és kapcsolatokat építenek, vagyis sportdiplomáciai szempontból is fontosnak tartják a jelenlétüket.

"Próbáljuk a jövő csapatát építeni, de tiszteletben tartjuk, hogy a világbajnokság alatt nem zavarjuk a játékosokat, hiszen a válogatottjukra összpontosítanak. Ez most inkább a protokoll időszaka, de természetesen minden mérkőzést érdeklődve nézek, tanulok, elemzek, és próbálom hasznosítani a látottakat" - közölte a BL-győztes vezetőedző, aki az elődöntőben és a döntőben az M4 Sport szakkommentátora lesz.

A bajnoki szünet elején a győri kézilabdázók egy hét pihenőt kaptak, utána ismét edzésbe álltak. A felnőtt keret tagjai közül jelenleg hat egészséges játékos gyakorol a kisalföldi megyeszékhelyen, kiegészülve a fiatalokkal. Danyi Gábor elmondta, ebben az időszakban is nagyon jó kezekben van a csapata, hiszen a kiváló stábmunkának is köszönhető, amit eddig elértek. Miután a vezetőedző hazatér, folytatják a felkészülést, kiegészülve a brazil és a francia játékosokkal.

"Azt az egy hetet arra fordítjuk, hogy készülünk az FTC elleni rangadóra, illetve a folytatásra. A január rendkívül sűrű időszak lesz számunkra, fizikálisan és mentálisan is megfelelő állapotban kell lennünk" - szögezte le.

Danyi Gábor úgy fogalmazott, a sorsolás szeszélye folytán lassacskán hagyománnyá válnak a Győr-Ferencváros rangadók az ünnepek időszakában, hiszen idén január 2-án is játszottak a nagy riválissal. Hangsúlyozta, hogy a december 29-én sorra kerülő rangadó nagyon-nagyon fontos mérkőzés lesz, de csak egy a bajnokságból.

"Nem nézzük, hogy áll a tabella, nem nézzük, hogy az ellenfélből ki milyen állapotban van, elsősorban magunkra összpontosítunk. Természetesen mindkét csapat nagyon komoly presztízst csinál ebből a meccsből, de meggyőződésem, ha győzünk, ha nem győzünk, nem ezen az egy találkozón fog eldőlni a bajnokság" - magyarázta a címvédő ETO szakvezetője.

