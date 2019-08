Jamali Iman magyar válogatott kézilabdázó a román bajnoki címvédő Dinamo Bucuresti együttesében folytatja pályafutását.

A Bajnokok Ligája-résztvevő román klub csütörtökön honlapján jelentette be a 27 éves balátlövő szerződtetését, aki egy évre írt alá a csapathoz - plusz egyéves opciós lehetőséggel -, és a jövő héten kapcsolódik majd be az együttes munkájába.



A bukaresti klub kiemelte: az iráni származású Jamali 2015-ben szerezte meg a magyar állampolgárságot, a válogatottban 36 mérkőzésen 90 gólt szerzett. A Veszprém 2012-ben szerződtette a két méter magas kézilabdázót, aki az elmúlt hét idényben a BL-ben szerepelt - 206 gólt lőtt -, viszont ebben az időszakban kölcsönben a svéd IFK Kristianstad (2015/16) és a fehérorosz HC Meskov Breszt (2016/17) együttesében is játszott.

Fotó: Adam Nurkiewicz/Getty Images