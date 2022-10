A Pick Szeged házigazdaként 30-23-ra legyőzte a norvég Elverum HB csapatát a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában, szerdán.

A hazaiak keretéből Bánhidi Bence, Mikler Roland, Sebastian Frimmel és Luka Stepancic hiányzott. Némi meglepetésre Szita Zoltán a kezdőcsapatban kapott helyet, ráadásul nem balátlövőként, hanem balszélsőként, és védekezésben is fontos szerep hárult rá.

Csapata motiváltan, gyors és pontos játékkal kezdett (4-1), és a 14. percben már 9-5-re vezetett. A hazai szurkolótábor tagjai az első tíz percben - az elmúlt hetek gyenge eredményei miatt - tüntetőleg csendben voltak, utána viszont ismét lelkesen és hangosan biztatták kedvenceiket.



A norvég bajnokcsapat még a meccs harmada előtt időt kért (12-7) és kapusának lecserélésével létszámfölényes támadójátékra váltott, de nem járt sikerrel. A szegediek sokkal összeszedettebb, hatékonyabb játékkal rukkoltak elő, mint az elmúlt hetekben, és egy félidőt követően magabiztosan, 16-10-re vezettek. Mirko Alilovic 44 százalékos hatékonysággal védett, sőt egy gólt is szerzett.



A második felvonásban is többet hibázott az Elverum, a hazaiak ezt rendre kihasználták és a mérkőzés kétharmadánál már tíz gól volt az előnyük. Csakhamar kettős emberhátrányba került a magyar bajnoki címvédő, de Alilovic ismét bravúros védéseket mutatott be.

Az 52. percben Szita megszerezte egyetlen gólját a szélről, és bár a norvégok egy 4-1-es sorozattal csökkentették a hátrányukat a második félidő közepén, a továbbiakban felváltva estek a gólok, vagyis a Szeged rendkívül magabiztosan győzött.



Hazai oldalon Kent Robin Tönnesen és Rosta Miklós hat-hat, Alexander Blonz négy góllal, Alilovic 14 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Daniel Blomgren volt a legeredményesebb négy találattal, a jövő nyártól Szegeden védő Emil Kheri Imsgard 12 lövést hárított.

A két csapat hatodik egymás elleni BL-mérkőzésén egy norvég siker mellett ötödször győztek a szegediek.



A magyar bajnoki címvédő négy vereség után először győzött a BL mostani idényében.



A négy győzelemmel álló Telekom Veszprém csütörtökön a friss klubvilágbajnok német SC Magdeburgot fogadja, az egy sikerrel és négy vereséggel rendelkező Szeged pedig jövő csütörtökön a júniusban BL-ezüstérmes lengyel Lomza Vive Kielce vendége lesz.

Eredmény, csoportkör, 5. forduló, B csoport:

Pick Szeged-Elverum HB (norvég) 30-23 (16-10)

lövések/gólok: 45/30, illetve 50/23

gólok hétméteresből: 4/3, illetve 6/3

kiállítások: 8, illetve 6 perc

Borítókép: MTI/Ujvári Sándor