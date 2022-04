Hatalmas lehetőség előtt áll Terjék Roland, a Nemzeti Kézilabda Akadémia 17 éves játékosa, akinek hároméves szerződést kínált a Montpellier.



A francia klub egy serdülő válogatott tornán figyelt fel a tehetséges jobbszélsőre, majd 2021. novemberében próbajátékra hívták meg őt. A fiatal kézilabdázó élt a lehetőséggel, a kinti edzéseken is bizonyított, így a héten Balatonbogláron sor került az aláírásra Andrew Kinselle csapatmenedzser és Terjék Roland között.



A NEKA és a Montpellier vezetői egy jövőbeni együttműködés részleteiről is tárgyaltak, így a két klub közötti megállapodás keretében a későbbiekben akár újabb magyar fiatalok kerülhetnek a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes klubhoz.

"Mivel a világ egyik legjobb klubjáról van szó, először azt hittem, valami félreértésről van szó, de kiderült, hogy tényleg rám kíváncsiak, úgyhogy edzőmmel, Kopornyik Zsolttal októberben kiutaztunk Montpellier-be néhány napra. Hatalmas élmény volt, hiszen megnéztük a PSG elleni mérkőzést, lemehettünk a kispadhoz a bemelegítés alatt, találkoztunk az ottani akadémia vezetőivel, illetve az első csapat edzőjével is. Miután a felnőtt együttes BL-meccsre készült, én a második számú csapattal edzettem együtt többször is.Tulajdonképpen dicsértek és meg voltak elégedve velem, de a kondicionális képességeket fejlesztenem kell a jövőben. Azt gondolom, ezzel nagy esélyt kapok, amivel szeretnék is élni. Ez egy óriási lépés számomra, eleinte meg kell szoknom az új környezetet, a nyelvet, az új játékrendszert, de a Montpellier-nél számítanak a fiatalokra, az egyes csapatok között van átjárás, így természetesen az a cél, hogy három év alatt fejlődjek, felépítsem magam, és idővel az első csapatban is bemutatkozhassam. Nagy előny, hogy a franciáknál sokszor használják a szélsőket, több lövés, több döntésszituáció van egy meccsen, ami lehetőséget nyújt a fejlődésre.”

Borítókép: neka.hu

Forrás: neka.hu