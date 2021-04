A magyar férfi kézilabda-válogatott 30-28-ra győzött szerda este az Európa-bajnok Spanyolország vendégeként Antequerában, az Eurokupa ötödik fordulójában.



Eurokupa, 5. forduló:

Spanyolország-Magyarország 28-30 (15-14)



lövések/gólok: 49/28, illetve 40/30

gólok hétméteresből: 2/1, illetve 2/2

kiállítások: 6, illetve 10 perc

Az előzetesen kihirdetett magyar keretből Ancsin Gábor és Hornyák Péter sérülés, Győri Mátyás pedig rosszullét miatt kikerült, helyettük Bujdosó Bendegúz és Leimeter Csaba csatlakozott a csapathoz.

Rodrigo Corrales és Mikler Roland is remekül kezdett a kapuban, így a vendégek az ötödik, a hazaiak pedig csak a kilencedik percben - 0-4-nél - találtak be először. Kiválóan védekeztek a magyarok, és a labdaszerzéseket kihasználva gyors ellentámadások végén szerezték góljaikat. Az első negyedóra végén még 9-3-ra vezetett a magyar válogatott, ám ezt követően a spanyolok megkezdték a felzárkózást. Jordi Ribera után Gulyás István szövetségi kapitány is időt kért, utóbbi ráadásul kétszer is, mivel a magyarok védekezése a cserék után jelentősen romlott, így a 25. percben a házigazdák egyenlítettek (12-12). Ekkor már a spanyolok éltek a gyors ellenakciók lehetőségével, ezért a szünetben már ők vezettek 15-14-re.

A második félidőben a házigazdák két gólnál nagyobb különbséggel nem tudtak ellépni, a magyarok ezúttal kevesebbet és taktikusabban cseréltek, és a hajrában ismét előnybe kerültek. A labdaeladásokat Mikler bravúrjai ellensúlyozták, erre alapozva csapata másfél perccel a vége előtt 29-27-re vezetett. Adrian Figueras betalált, de Szita Zoltán gólja eldöntötte a meccset. A hazaiak utolsó támadása ismét Mikler védésével zárult, így a magyar válogatott 2015 januárja után tudott ismét nyerni Spanyolországban.

A mezőny legeredményesebb játékosai közül a spanyol Figueras nyolc, Daniel Sarmiento hat, a magyar Bánhidi Bence nyolc, Máthé Dominik és Szita Zoltán pedig négy-négy gólt lőtt. Mikler Roland 45 lövésből 18-at védett.

A két együttes 39. egymás elleni meccsén húsz spanyol győzelem és öt döntetlen mellett 14. alkalommal nyertek a magyarok.

Az Eurokupában a jövő januári, magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság selejtezősorozatában nem szereplő csapatok, azaz a rendező országok válogatottjai, valamint a legutóbbi kontinensviadal két döntőse, Spanyolország és Horvátország vesznek részt.

A magyarok szombaton 14.10-től Veszprémben a horvátok ellen zárják a sorozatot.

Az állás: 1. Magyarország 8 pont/5 mérkőzés, 2. Horvátország 6/3, 3. Spanyolország 2/4, 4. Szlovákia 0/4

Borítókép: Facebook.com/ Magyar kézilabda válogatott.