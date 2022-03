Két dán kapus, a férfiaknál Niklas Landin, a nőknél pedig Sandra Toft lett az év legjobb kézilabdázója a nemzetközi szövetség (IHF) szavazásán.

A német THW Kiel kapuját védő Landin másodszor kapta meg az elismerést. A férfiaknál a spanyol Talant Dujshebaev és a horvát Ivano Balic kétszer, a francia Nikola Karabatic és a dán Mikkel Hansen háromszor részesült az 1988 óta létező díjban, de Landin az első, aki egymást követő két alkalommal megkapta, ugyanis a 2019-es év legjobbjának is őt választották, a 2020-as teljesítményeket viszont a koronavírus-járvány miatt nem értékelték.



A 33 éves Landin tavaly német bajnok, illetve olimpiai és világbajnok lett, és a szavazatok 24,12 százalékával végzett az élen. A második helyen a Flensburg svéd játékosa, Jim Gottfridsson zárt 23,87 százalékkal.

Danish domination The 2021 IHF World Players & Coaches of the Year are:



Female player: Sandra Toft

Male player: Niklas Landin

Coach—women's: Jesper Jensen

Coach—men's: Nikolaj Jacobsen



Votes came from 6 continental confederations https://t.co/vzdiQ8FBjp pic.twitter.com/94w4kGm07r

— International Handball Federation (@ihf_info) March 28, 2022