Szabó Edina lesz az Egyesült Államok női kézilabda-válogatottjának szövetségi kapitánya.

Az amerikai szövetség honlapjának beszámolója szerint Szabó megbízatása a 2024-es párizsi olimpia végéig szól. A magyar edző Julio Sainz szövetségi kapitány tanácsadójaként kezdi meg a munkát, mert az észak-amerikai és karibi térség idei kontinenstornáján, és kijutás esetén a decemberi, spanyolországi világbajnokságon még az amerikai tréner irányítja a csapatot.

"Ez az átmeneti periódus időt ad Edinának, hogy mélyebben megismerje programunkat, illetve megismerje a csapat lehetőségeit, és az előttünk álló kihívásokat" - mondta Ryan Johnson, a szövetségi igazgatója. Hozzátette, Szabó játékosként és edzőként is hatalmas tapasztalattal rendelkezik, de az amerikai kézilabdasporthoz rengeteg egyedi kihívás kapcsolódik, amelyeket a túlnyomórészt európai rutinnal rendelkezők gyakran nem értenek meg. Johnson elárulta, a hozzáállása miatt esett a magyar trénerre a választásuk.

Edina Borsos, an European Handball Federation Pro Master Handball Coach and lecturer with extensive international coaching and playing experience, has been named the U.S. Women ' s National Team Head Coach for the events leading up to and, if qualified, through the 2024 Olympic Games in Paris, France.