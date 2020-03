A Rosztov-Don interjút készített Lois Abbingh holland válogatott világbajnok kézilabdázóval.

A beszélgetés kapcsán Lois elmondta, hogy jelenleg házi karanténban van és otthon végzi az edzésmunkát. A klub biztosított eszközöket ahhoz, hogy formában tudja tartani magát.

A szabadidejét tanulással, főzéssel és filmezéssel tölti.

