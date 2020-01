Többször is ötgólos hátrányban volt, de végül döntetlent játszott a horvát Podravka Koprivnica otthonában a címvédő Siófok vasárnap a női kézilabda EHF Kupa csoportkörének negyedik fordulójában.

A Balaton-parti együttes a múlt héten, hazai környezetben is "ikszelt" kaproncai riválisával, akkor 30-30 lett az eredmény.





Eredmény:



B csoport, 4. forduló:

Podravka Koprivnica (horvát)-Siófok KC 33-33 (16-15)



A kiegyenlített első félidő után a második elején öt góllal meglépett a hazai csapat, előbb 20-15-re, majd 25-20-ra és 30-25-re is vezetett. A meccs hajrája azonban a Siófoké volt, amely fokozatosan ledolgozta hátrányát, s végül egyenlítenie is sikerült.



A vendégek legeredményesebb játékosa a horvát Andrea Kobetic volt 12 góllal.



A Siófok két-két győzelemmel és döntetlennel vezeti csoportját, jövő vasárnap pedig a dán Köbenhavn vendége lesz.

korábban:



A csoport:

Thüringer HC (német)-DVSC Schaeffler 26-23 (15-13)

később:



C csoport:

MKS Lublin (lengyel)-Érd HC 17.00

Borítókép: Facebook/Siófok KC