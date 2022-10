A Győri Audi ETO KC 35-21-re nyert a norvég Storhamar HE otthonában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában, vasárnap.

A vendégek keretéből Jelena Despotovic, Kari Brattset és Line Haugsted hiányzott.



Az ETO magabiztos, gyors játékkal kezdett, de nem hibátlanul, ennek ellenére a 13. percben már három góllal vezetett, és csakhamar ötre nőtt a különbség. Egy 4-1-es sorozattal felzárkózott a BL-újonc Storhamar, amely ebben az időszakban pontosabban támadott és hatékonyabban védekezett, a győriek pedig nem tudtak olyan mértékben irányítani, mint korábban.



Az első félidő 13-15-ös állásnál ért véget, a második felvonás elején pedig villámrajtot vett az ötszörös BL-győztes ETO, és 13 perc alatt egy 10-3-as sorozattal eldöntötte a mérkőzést. A hátralévő időben is más dimenzióban kézilabdáztak a vendégek, akik elsöprő második félidőt produkáltak.



Az ETO-ban Ana Gros hat, Anne Mette Hansen és Linn Blohm öt-öt gólt, Silje Solberg 51 százalékos (35/18), Sandra Toft pedig 55 százalékos (9/5) védési hatékonysággal zárt.



A négy győzelemmel és egy vereséggel álló Győr jövő szombaton a montenegrói Buducnost Podgoricát fogadja, a két sikerrel, egy döntetlennel és két vereséggel rendelkező Ferencváros pedig ugyanazon a napon a cseh DHK Baník Most vendége lesz.



Az FTC csoportjában szereplő német Bietigheim vasárnap hazai pályán 30-23-ra legyőzte a szlovén Krim Mercator Ljubljanát. A válogatott Szikora Melinda 12 védéssel járult hozzá a sikerhez, csapata 2021. március 31. óta veretlen.



Eredmény, csoportkör, 5. forduló, B csoport: Storhamar HE (norvég)-Győri Audi ETO KC 21-35 (13-15)

lövések/gólok: 48/21, illetve 57/35

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 1/1

kiállítások: 4, illetve 4 perc

