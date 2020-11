Mindkét mérkőzését hazai pályán játssza a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata a Borussia Dortmund ellen a Bajnokok Ligájában.

A hetedik fordulós összecsapás, amely vasárnap lett volna, péntekre került, a nyolcadik körös találkozó pedig jövő vasárnapról most vasárnapra. Az elsőn a német csapat a pályaválasztó, a kezdési időpont 18.30, míg a második mérkőzés 14 órától zajlik majd ugyanott, az Audi Arénában.



A BL-címvédő győri csapat játékosainak és a szakmai stábnak múlt csütörtökön ért véget a hatósági házi karantén, amelyet a megelőző héten azért rendeltek el, mert Fodor Csengének pozitív lett a koronavírustesztje.



A szurkolók is a helyszínen segíthetik a győrieket.



Fotó: Facebook.com/GyőriAudiETOKC



Emiatt a montenegrói Buducnost Podgorica elleni BL-csoportmeccset elhalasztották.



A Győr három győzelemmel és két döntetlennel a második helyen áll a B csoportban.



A most módosult BL-program miatt a szerdai, kisvárdai bajnoki mérkőzést elhalasztják.



Az európai szövetség (EHF) a női és a férfi BL-ben is több mérkőzést érintően módosította már a programot a koronavírus-járvány, a karanténkötelezettségek, illetve további megszorítások, korlátozások miatt.



A Győr e heti BL-programja:



7. forduló, péntek:

Borussia Dortmund (német)-Győri Audi ETO KC, Győr 18.30



8. forduló, vasárnap:

Győri Audi ETO KC-Borussia Dortmund, Győr 14.00

Borítókép: Facebook.com/GyőriAudiETOKC