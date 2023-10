A Győri Audi ETO 32-29-re nyerte a dán Odense elleni rangadót a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában, szombaton.

Eredmény, női BL, csoportkör, 5. forduló, A csoport:

Győri Audi ETO KC-Odense HB (dán) 32-29 (16-12)

A négy forduló után százszázalékos Győr és a legutóbbi három BL-mérkőzését megnyerő Odense találkozójának az adott pikantériát, hogy a kisalföldiek dán trénere, Ulrik Kirkely ezt megelőzően épp a dán csapatot irányította és most nézett először szembe korábbi együttesével. Kiválóan kezdett a magas iramot diktáló Győr (4-1), ledolgozta azonban a különbséget a dán rivális (7-7). A házigazda kapujában remekelt Sandra Toft, az előzetes várakozásoknak megfelelően gyors volt a tempó és szoros az állás a folytatásban, egészen az első félidő hajrájáig, amikor is 15-10-re ellépett az elmúlt kiírásban bronzérmes magyar klub. A Győr remek támadójátékának vezére Stine Oftedal volt, aki a szünetig ötször volt eredményes, míg Toft tíz lövést védett. A második játékrészre is maradt a magas iramú és minőségű, rangadóhoz méltó kézilabda, sok gól esett gyors támadások végén, Oftedal változatlanul remekül irányított és volt befejező ember. A Győr többször is két beállóval támadott, a félidő derekán pedig 28-21-nél kért időt az elmúlt három idényben a Viperst BL-győzelemig vezető Ole Gustav Gjekstad. A hazaiak a hajrában négy gólnál nem engedték közelebb az Odensét, egyedül az utolsó támadásukkal zárkóztak háromra a vendégek, így a Győr megőrizte hibátlan mérlegét a csoportban.

Ez volt a két együttes 9. európai kupameccse, egy döntetlen mellett az ETO 8. sikerét aratta. Oftedal lett a mérkőzés legeredményesebbje, 11 lövéséből 10-et váltott gólra, míg Emilie Hovden és Estelle Nze Minko 5-5 találattal járult hozzá a sikerhez, míg a kapuban Toft 44 lövésből 15-öt hárított. A vendégeknél Elma Halilcevic hétszer, Maren Nyland Aardahl hatszor volt eredményes.

Korábban:

DVSC Schaeffler-Buducnost Podgorica (montenegrói) 27-22 (12-10)

Borítókép: MTI/Krizsán Csaba