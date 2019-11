A Ferencváros 34-29-re kikapott a norvég Vipers Kristiansand csapatától a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában, szombaton Érden.

Az FTC október elején 31-22-es vereséget szenvedett a norvég bajnokcsapat otthonában.

Eredmény:

női BL, csoportkör, 5. forduló, A csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Vipers Kristiansand (norvég) 29-34 (15-19)

Az már a találkozó előtt biztos volt, hogy az FTC továbbjut a csoportkörből, de továbbra is nyitott kérdés, hogy hány pontot visz magával a középdöntőbe.



Klujber Katrin vezérletével remekül kezdett a Ferencváros, de a kezdeti lendület hamar alább hagyott, a hazaiak játéka némileg statikussá vált, így a meccs negyedénél már három góllal vezetett az előző idényben elődöntős Vipers.



Elek Gábor vezetőedző időkérése után gyorsabb, mozgékonyabb lett a magyar csapat támadójátéka, nagy küzdelemben egy gólra felzárkózott, ezután azonban ismét sokat hibázott. A vendégek a válogatott Emilie Arntzen találataival 5-1-es sorozatot produkáltak, és a szünetben négy góllal vezettek.



A házigazdák szakvezetője cserékkel és időkéréssel próbálkozott, mindhiába. Csapata büntetőből sem talált be, és egy újabb 0-4-es széria után már nyolcgólos hátrányban volt, holott bő egy évvel ezelőtt egy találattal legyőzte a Viperst Érden.



A folytatásban a magyar együttes több mint egy percen keresztül kettős emberelőnyben játszhatott, és bár némileg csökkentette hátrányát, sima vereséget szenvedett.



A mezőny legeredményesebb játékosa Emilie Arntzen volt 11 góllal, Heidi Löke pedig hétszer talált be. Az FTC részéről Klujber Katrin hat, Lukács Viktória öt gólt dobott.



A két győzelemmel és immár három vereséggel rendelkező Ferencváros egy hét múlva a francia bajnok Metz HB otthonában zárja a BL csoportkörét. A címvédő, és a mostani idényben továbbra is százszázalékos Győri Audi ETO KC jövő vasárnap a cseh DHK Baník Most együttesét fogadja.

Pénteken játszották:

Podravka Koprivnica (horvát)-Metz HB (francia) 25-32 (15-15)

Az állás: 1. Metz 9 pont, 2. Vipers Kristiansand 5, 3. Ferencváros 4, 4. Podravka Koprivnica 2

Korábban:

D csoport: IK Sävehof (svéd)-Győri Audi ETO KC 27-36 (12-19)

Borítókép: Fradi.hu