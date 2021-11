A Debrecen nem jutott tovább a női kézilabda Európa-liga selejtezőjéből, miután 25-21-re kikapott a román Magura Cisnadie otthonában a második forduló vasárnapi visszavágóján.

A vendégek keretéből ezúttal a brazil jobbszélső, Mariana Costa hiányzott.



Nem kezdett jól a magyar csapat, amely 3-0-s hazai vezetésnél, nyolc perc után lőtte első gólját. A 12. percben 6-2-es állásnál Szilágyi Zoltán időt kért, és bár együttese csakhamar felzárkózott két találatra, a folytatásban nem volt megfelelő a védekezése, ezt kihasználva a Magura 11-5-re elhúzott.



Ekkor következett a debreceniek második időkérése, ám a párharc első meccsén is remekül teljesített orosz kapus, Kira Truszova ezúttal is bravúrokat mutatott be a románok hálója előtt, a DVSC pedig számos alkalommal elkapkodott lövésekkel könnyítette meg a dolgát.



Keményen, sok ütközéssel védekezett a Magura, amely jól felkészült ellenfele játékából. A vendégek a meccs kétharmadánál kikérték harmadik idejüket is, és kapusuk lecserélésével támadásban rendre létszámfölényes helyzetet teremtettek. Egy 4-1-es sorozattal némileg csökkentették hátrányukat, ám ezt követően ismét sokat hibáztak, így nem volt esélyük a továbbjutás kiharcolására.



A hazaiaknál Maria Bardac hét, Marilena Neagu hat gólt lőtt, a vendégeknél Kovács Anna négy találatig jutott. Truszova 14 védéssel járult hozzá a sikerhez.



A csoportkör csütörtöki sorsolásán a magyar csapatok közül a Vác és a Mosonmagyaróvár lesz érdekelt. Előbbi a selejtezőből jutott tovább, utóbbi a főtáblán kezdi meg szereplését. Az első fordulót január elején rendezik.

Eredmény, selejtező, 2. forduló, visszavágó:



CS Magura Cisnadie (román)-DVSC Schaeffler 25-21 (15-9)

lövések/gólok: 39/25, illetve 45/21

gólok hétméteresből: 6/4, illetve 4/4

kiállítások: 4, illetve 10 perc

Továbbjutott: a Magura Cisnadie, 47-43-as összesítéssel.

szombaton játszották:

HSG Blomberg-Lippe (német)-Váci NKSE 24-24

Tj.: a Vác, 56-51-es összesítéssel

Herning-Ikast HB (dán)-MTK Budapest 34-29 (12-12)

Tj.: a Herning-Ikast, kettős győzelemmel (68-56)

