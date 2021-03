A Borussia Dortmund elővigyázatosságból nem áll ki a francia Metz ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

A két csapat pénteken (ma) és vasárnap Nancyban találkozott volna egymással. A német klub honlapján megjelent közlemény szerint koronavírusos esetek miatt a Metz teljes kerete karanténban volt a múlt hét közepéig. Miután az összes érintettnek negatív eredményt hozott a tesztje, feloldották az elszigeteltségüket, de a hét elején egy újabb Metz-játékos bizonyult pozitívnak.

A francia klub szerint ő nem került kapcsolatba csapattársaival, amióta azok elhagyhatták a karantént, a dortmundiak szerint viszont az újabb eset bizonytalanságot eredményez.



A németek szerint játékosaik a jövő heti válogatott szünetben Európa-szerte utazni fognak, ez is hozzájárult ahhoz a döntéshez, hogy nem állnak ki a nyolcaddöntőre. Ezzel a kézilabdázók és az edzők is egyetértenek.

"A jelenlegi körülmények között a franciaországi túra és a mérkőzések lejátszása felelőtlenség lenne. A játékosok biztonsága és egészsége az elsődleges számunkra" - nyilatkozta Andreas Heiermann igazgatósági tag.









A Borussia Dortmund már felvette a kapcsolatot a Metz és az európai szövetség (EHF) vezetőivel is, és azt javasolta, hogy vasárnap egy mérkőzésen dőljön el a továbbjutás, addig a franciákat naponta teszteljék. Azonban az EHF állásfoglalása szerint nincs ok arra, hogy a németek ne játsszák le a meccseket a tervek szerint.



Az EHF honlapján megjelent rövid közlemény szerint a két mérkőzést - a Borussia bejelentésének következtében - törölték, de azt egyelőre nem jelentették be, hogy a Metz játék nélkül a negyeddöntőbe jut.



A magyar csapatok közül a Győri Audi ETO KC és a Ferencváros is szombaton, hazai pályán játssza a nyolcaddöntő visszavágóját. A címvédő Győr 37-20-ra nyert a német SG BBM Bietigheim otthonában a párharc első mérkőzésén, az FTC viszont 22-19-re kikapott a montenegrói Buducnost Podrogica otthonában. A Ferencváros a vezetőedzője, a koronavírusos megbetegedés miatt hiányzó Elek Gábor nélkül játssza majd a visszavágót.

