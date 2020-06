Bejelentette visszavonulását a tunéziai válogatott balátlövője, Wael Jallouz.



Az afrikai kézilabdázás egyik legjobbja több európai topcsapatban is játszott.



Többek között szerepelt a Barcelonában, a THW Kielben, valamint a Füchse Berlin együttesében is.



Jallouz visszavonulásával, nemcsak Tunézia, hanem a kézilabda társadalom is egy nagyon meghatározó emberét veszítette el.



A 29 éves átlövő legnagyobb sikerét a Barcelona együttesével érte el 2015-ben, amikor megnyerte a katalánokkal a Bajnokok Ligáját.

Jallouz 2010-ben mutatkozott be a tunéziai válogatottal, tagja volt a 2012-es londoni olimpián negyeddöntőbe jutott csapatnak.

Forrás: handball-planet.com

Borítókép: Stuart Franklin / Bongarts / Getty Images