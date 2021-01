Az M4 Sport 2025 decemberéig kizárólagos közvetítője lesz az összes női és férfi kézilabda világeseménynek. A közelmúltban az Európa-bajnokságokról is megkötött megállapodás értelmében ezen időszak alatt a közszolgálati sportcsatornán látható három női és három férfi vb, valamint két-két Eb. Mindez különös jelentőséggel bír, hiszen 2022-ben a férfi, 2024-ben a női a kontinenstorna társrendezője lesz Magyarország.

A magyar válogatottak mellett a többi együttes összecsapását is élvezhetik a közmédia nézői. Valamennyi találkozót élőben közvetíti az m4sport.hu oldal, de az M4 Sport is kiemelt terjedelemben számol be a történésekről: a január 13-án kezdődő férfi világbajnokságról például 49 mérkőzést mutat meg - olvasható az MTVA sajtóosztályának közleményében.



"Jelentősége és időtartama miatt ez egy már-már történelmi megállapodás. A vb-k és Eb-k mellett a 2021-es és 2024-es olimpiát is közvetítjük, ezen kívül az idei női olimpiai selejtezőtornát is, amit a tervek szerint március 19-21 között rendeznek meg. A nézők velünk valóban nem maradnak le a világesemények egyetlen pillanatáról sem, hiszen az összes mérkőzést megmutatjuk az M4 Sporton és/vagy az m4sport.hu oldalon" - mondta Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója.









"Hagyományos partnerünk a közmédia, hiszen jó pár éve az M4 Sport a hazai válogatott mérkőzések, a magyar bajnoki találkozók és a Magyar Kupa küzdelmeinek közvetítő csatornája, a kapcsolatunk pedig intenzív és abszolút partneri a televíziós kollégákkal - emelte ki a bejelentés kapcsán Novák András, a Magyar Kézilabda Szövetség operatív igazgatója.

"Éppen ezért örülünk, hogy a 2025. év végéig, azaz a következő öt esztendőben a világversenyeket is a közmédia tolmácsolja majd a szurkolóknak. A bejelentés aktualitását növeli, hogy szerdán megkezdődik a férfi kézilabda-világbajnokság Egyiptomban és pénteken már a magyar válogatott is pályára lép első mérkőzésén, de kiemelkedő lesz a jövő évi magyar-szlovák közös rendezésű férfi Európa-bajnokság, valamint a 2024-es magyar-osztrák-svájci női kontinenstorna is."



Az év első jelentős világeseményének, a szerdán kezdődő 27. férfi kézilabda-világbajnokságnak a szakértői csapatában helyet foglaló volt játékosok összesen több mint 780 alkalommal szerepeltek a magyar válogatottban. A szakértői stáb tagjai: Buday Dániel, Harsányi Gergely, Gulyás Péter, Iváncsik Gergő, Iváncsik Tamás, Konkoly Csaba, Rosta István és a koronavírus miatt a tornát kihagyni kényszerülő Ligetvári Patrik is.

A kommentátori csapatot Lukács Viktor, Varga Ákos, Varga Péter és Tóth Bálint alkotja. A stúdióban műsorvezetőként Székely Dávid, Tihany Viktor és Török Olivér elemzi a mérkőzéseket a szakértőkkel.

Borítókép: mksz.hu