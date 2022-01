A horvát válogatott 23-22-re legyőzte Izland együttesét a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének harmadik fordulójában, hétfőn a budapesti MVM Dome-ban.

Koronavírusos megbetegedések miatt az északi szigetország csapatába mindössze 14 játékost tudtak benevezni. A horvátoktól a Pick Szeged kapusa, Mirko Alilovic kisebb lábsérülés miatt hiányzott.

A magyar csoportból első helyen továbbjutott - a társrendezőt 31-30-ra legyőző - izlandiak 5-4-es előnye után az első félidő derekán bő hatperces gólcsend következett az előző kontinenstornán ezüstérmes horvát együttesnél, ezt kihasználva öt góllal léptek el a szigetországiak. A kapujukban ezúttal is kiválóan kapta el a fonalat Viktor Hallgrímsson: a szünetig 14 lövésből hatot hárított (42 százalék). A fordulást követően viszont a horvát válogatott jött lendületbe, Ivan Pesic védéseinek és a gyors góloknak köszönhetően - Marin Jelinic például a saját hatosa elől talált az üres izlandi kapuba - egy 8-1-es sorozattal fordított és ötgólos előnyre (19-14) tett szert a játékrész közepére. Ekkor Izland kezdett nagy zárkózásba, és egy 7-1-es széria végén megint vezetett (22-21). Tette ezt úgy, hogy többször is a játékvezetők passzív jelzése után talált be.

A szoros küzdelemből végül Horvátország kerekedett felül: Ante Gadza 12 másodperccel a végső dudaszó előtt szerezte meg a győzelmet jelentő gólt. Ezzel a horvát válogatott első pontjait szerezte a középdöntőben, míg Izland négy ponttal áll. A mérkőzés legjobbjának a horvát csapatból hatszor eredményes Tin Lucint választották, izlandi részről Orri Freyr Thorkelsson ugyancsak hat gólt szerzett. A középdöntő-csoportokból az első és a második helyezettek jutnak az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért mérkőznek. A döntő hétvége meccseit a magyar fővárosban rendezik.

Eredmény, középdöntő, 3. forduló, I. csoport (Budapest): Horvátország-Izland 23-22 (10-12)

később: Dánia-Hollandia 18.00 Franciaország-Montenegró 20.30

Borítókép: MTI/Szigetváry Zsolt