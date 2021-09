A férfi kézilabda Bajnokok Ligája rajtja előtt igazoltak át a Vardar Szkopje együttesébe a Nyokas-fivérek, miután kiderült, hogy a másik észak-macedón csapat, a Metalurg Szkopje súlyos anyagi gondokkal küzd.

A két játékos korábban a francia válogatottban is szerepeltek, mindketten tagjai voltak a 2017-ben vb aranyat nyert együttesnek.

A két korábbi francia válogatott kézilabdázó már be is bemutatkozott új csapatában, mindketten pályára is léptek az Elverum ellen, ahol a Vardar 27-27-es döntetlent játszott.

Borítókép és forrás: Handballplanet.com