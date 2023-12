2024 nyarától hároméves szerződést kötött csapatunkkal a svéd válogatott kapus, Tobias Thulin - jelentette be hivatalos honlapján az OTP Bank-Pick Szeged.

- Szeretnék bemutatni egy új játékost a #HandballFamily-nek! Jövő nyártól hároméves szerződést írt alá csapatunkhoz, a svéd válogatott kapus, Tobias Thulin. Az Európa-bajnok játékos már eddig is kiváló klubokban szerepelt, a Bajnokok Ligájában játszik, így egy tapasztalt, de mégis fiatal kapust sikerült Szegedre csábítani – nyilatkozta Kiss Bence, a klub cégvezetője.

Tobias Thulin 1995. július 5-én született Svédországban, Göteborgban. Egészen 2019-ig hazájában játszott, ezután állt légiósnak. Először Németországba, a Magdeburg, majd a Stuttgart együttesébe igazolt. 2021-ben a Magdeburg gárdájával megnyerte az Európa-ligát, majd a magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokságon a svéd nemzeti válogatottal aranyérmet szerzett. 2022 nyarán országot és csapatot váltott, a dán GOG Handbold csapatához igazolt, ahol azóta is szerepel. Idén dán bajnoki címet ünnepelhetett. A 198 centiméter magas kapus az idei BL-szezon 10 meccsén 113 védést mutatott be - a legjobb mutatóval rendelkezik a kapusok között -, ez 31 százalékos védési hatékonyságot jelent. A 2022-2023-as idényben a legjobb hatékonysággal védett a kapusok rangsorában a Bajnokok Ligájában.

-Tudom, még messze van a nyár, de már most nagyon várom, hogy elkezdhessem a munkát a srácokkal, részese lehessek egy izgalmas, új projektnek és pályára léphessek egy olyan közönség előtt, amely Európa egyik legjobb légkörét teremti meg minden meccsen. Van bennem izgalom, hiszen egy olyan klubban szerepelhetek majd, amely nagy ambíciókkal rendelkezik, a Bajnokok Ligájában és a magyar bajnokságban is a legmagasabb szinten versenyez. Ez egy komoly lépés a pályafutásomban, egy olyan csapatban szerepelhetek, amelyben garantált a fejlődésem, célom nem is lehet más, mint címeket szerezni, győzelmeket aratni. Sokszor jut eszembe a jövő nyári kezdés, az, hogy először léphessek pályára a PICK Arénában, először találkozhassak a szegedi szurkolótáborral – nyilatkozta Tobias Thulin.

A szegedieknél új korszak kezdődik 2024 nyarától, a csapat vezetését a svéd Michael Apelgren, Jonas Källman edzőpáros veszi át.

