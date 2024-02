A legutóbbi 7 meccséből 6-ot is megnyerő St. Louis Blues a Montreal Canadiens otthonába látogat majd vasárnap este. A legutóbbi, Buffalo fölött aratott 3-1-es diadal során Jake Neighbours villogott, a Canadiens ellen pedig jó eséllyel majd az a Jordan Binnington áll a vendégkapuban, aki januárban meccsenként alig 2 gólt kapott és 93%-os védési hatékonysággal segítette 6-2-1-es mutatóhoz a Blues-t. Eközben a Montreal szenved az elmúlt hetekben, 5 mérkőzést is elveszítve utolsó 8 fellépéséből. A Canadiens legjobbja mostanság a 3 meccses gólszerzési sorozatban lévő egykori I/1-es draftválasztott Juraj Slafkovksy, aki a Dallas elleni fiaskó alkalmával is beköszönt. A kanadai ketrec előtt várhatóan az egykori Blues-játékos, Jake Allen (3.43 kapott gól/mérkőzés) áll majd vasárnap este. Érdemes megemlíteni, hogy a két csapat legutóbbi találkozása 6-3-as St. Louis diadallal ért véget.

A ligaleső Vancouver Canucks sorozatban elszenvedett 2 vereség után találkozik a Washington Capitals-szel. A Canucks 3-1-es előnyt leadva kapott ki a Detroittól 4-3 arányban, hosszabbítást követően, ami egyben az idei szezonban mindössze a harmadik olyan alkalom, hogy egymás utáni meccseken kapott pofont a kanadai alakulat. A vancouveriektől az eltiltást kapó hátvéd, Nikita Zadorov hiányozni fog majd, helyén valószínűleg Mark Friedman tűnik majd fel többször, a vendégkapuban pedig jó eséllyel Thatcher Demko áll majd. A Capitals váratlan ámde örömteli 3-0-s, Boston Beruins fölött aratott sikerrel zárta le 6 mérkőzéses vesztőszériáját, Dylan Strome parádés játékának és rekordot döntő üres-kapus Ovecskin-gólnak is köszönhetően. Az immáron minden idők legtöbb, kapus nélküli hálóba lőtt góllal rendelkező orosz szupersztárra vasárnap este is szüksége lesz a fővárosiaknak, akiknél valószínűsíthetően Darcy Kuemper őrzi majd a kaput.

A NHL vasárnapi játéknapjának mérkőzései:

Montreal Canadians–St. Louis Blues 19.00

Washington Capitals–Vancouver Canucks 19.30

Fotó: Getty Images / Dave Reginek