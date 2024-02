Az NHL hokisai 1998-tól 2014-ig rendre részt vettek a téli olimpián, ám a 2018-as és 2022-es játékokakt kihagyták, ugyanis a liga nem engedte el legjobbjait. Azonban most egyezségre jutott a három szervezet, amely jelentős fejlemény a nemzetközi jégkorong számára és hosszú távú konszenzust hoz létre a sportszervezetek jövőbeli tevékenységeinek alapjaként. A 2026-os téli olimpiának az olaszországi Milánó és Cortina d'Ampezzó ad majd otthont, a 2030-as játékok helyszíne még nem dőlt el.

NHL players are back in the Olympic Winter Games!



The IIHF, @nhl and @NHLPA today jointly announced plans for NHL Players to participate in the 2026 and 2030 Olympic Winter Games.



Read more at https://t.co/ldDBa42X8a https://t.co/7xzwzDKG6e pic.twitter.com/7AH8MMDm1y