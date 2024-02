A liga nem zárkózik el a bővítéstől - ez volt Gary Bettman NHL-főbiztos, a téma kapcsán adott válaszának az esszenciája. Így egy Houston-, Atlanta-, Cincinnati-, Kansas City-, Omaha-, valamint egy Utah-bázisú projekt is bizakodóan tekinthet a jövőbeni esélyeire. Különösen utóbbiról hallani olyan híreket, hogy felettébb agresszívan próbálnak jó helyzetbe kerülni egy esetleges NHL-bővít esetén, lévén a milliárdos, többek között a Utah Jazzt is tulajdonló Ryan Smith, valamint maga Utah állam kormányzata is erőst szeretné, ha a profi jégkorong a legmagasabb szinten is hozzájuk költözne.



A felsorolt városok közül talán Cincinnati a legmeghökkentőbb helyszín, de a korábban már NHL-csapatot magáénak tudó, ám a franchise-t végül Winnipegbe elköltöztető Atlanta érdeklődése is sokakat meglepett. Velük kapcsolatban a múlt nehézségeit nem feledve azt emelik, ki, hogy a város baseballcsapatának helyzetét egy városon belüli költözés alaposan javította, és egy másik lokáción található jégcsarnok a hoki megítélésén is nagyot dobna.



Az NHL 2017 óta kétszer növekedett csapatok szintjén: a Vegas Golden Knights és a Seattle Kraken a két legújabb franchise a ligában, igaz, a régi tulajdonosok ezt kevéssé bánták. Ugyanis a vegas-i 500, a seattle-i tulajdonosi kör pedig 650 millió dollárt fizettek a ligában szereplőknek azért, hogy körön belülre kerülhessenek. Érdemes megjegyezni, hogy a 2000-ben érkező két csapat, a Columbus Blue Jackets és Minnesota Wild bekerülése még csupán 80-80 millióba „fájt”.



Összegezve, hogy mikor és ki kerül a ligába, egyelőre nem ismert, ugyanakkor Bettman ezen megnyilatkozása után újra bizonyosnak nevezhető, hogy az NHL abszolút nyitott az új városok befogadására, alaposan megválogatva persze, hogy mely új piacok felé nyisson.



(Photo by Bruce Bennett/Getty Images)