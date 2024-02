Sean Couturier-t nevezte ki az észak-amerikai profi hokiligában szereplő Philadelphia Flyers 20. kapitányának, a pozíció betöltése Claude Giroux 2022. márciusi elcserélése óta váratott magára. A 31 éves center - aki a 12. szezonját tölti a csapatnál - 2011-ben került a Phillyhez, mint nyolcadik választott. Scoutt Laughton továbbra is helyettes kapitány marad, míg Travis Konecny először kapja meg az 'A' betűt. A Flyers általános igazgatója, Daniel Briere dícsérte Couturier vezetői képességeit és elmondása alapján mindkét irányba rengeteget fejlődött, a franchise egyik ikonikus alakjává nőtte ki magát.

