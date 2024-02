Közeledik az All-Star-hétvége a észak-amerikai profi jégkorongbajnokságban, így az NHL átmenetileg rövid pihenőre vonult, ám a január végeztével a liga megválasztotta az előző hónap legjobbjait.

A hónap első csillaga a Colorado Avalanche középcsatára, Nathan MacKinnon lett, aki 12 mérkőzésen 12 gólt és 14 gólpasszt jegyzett. A 28 esztendős játékos teljesítménye nagyban hozzájárult a denveriek pazar januárjához, ugyanis a csapat 9-3-as mérleggel zárta 2024 első havát.

Őt követi a sorban az Edmonton Oilers kapusa, Stuart Skinner, aki tökéletes hónapot zárt 9-0-s győzelem/vereség mutatójával. A kapott gólok tekintetében 1,33-as átlagott hozott és.953-as védési hatékonyságot tett le az asztalra, ezzel segítve az Oilerst jelenlegi 16 meccses győzelmi sorozatában.

A harmadik "csillag" pedig a Vancouver Canucks középcsatára, Elias Pettersson lett, aki 14 góllal és 7 asziszttal zárta a januárt, a hétvégén Pettersson Torontóba utazik, ahol negyedik alkalommal lép jégre az NHL All Star-gálán.

