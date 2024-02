New York Rangers–Tampa Bay Lightning 3–1

A Rangers megtörte a Tampa Bay három mérkőzésen át tartó győzelmi sorozatát, miközben sajátját háromra növelte. A kapuban Jonathan Quick 18 védést mutatott be, és a mérkőzés után adott nyilatkozataiban a csapat védelmét dicsérte. A Rangers góljait Jimmy Vesey (2) és Jonny Brodzinski ütötték. A Lightning a vereség miatt amiatt is szomorkodhat, hogy Mikhail Sergachev a lábát fájlalva hagyta el a jeget.

Toronto Maple Leafs–Dallas Stars 5–4

A kilenc gólt hozó mérkőzés a harmadik harmadban dőlt el, amikor a Toronto 20 másodperc alatt két gólt is ütött – előbb Mitchell Marner, majd William Nylander talált a kapuba. A Stars hiába nyerte meg az első harmadot, és védett Scott Wedgewood 26-ot, az Maple Leafs emberelőnyös helyzeteivel nem tudott mit kezdeni a csapat. Evgenii Dadonov ennek ellenére két góllal zárt.

"HOLY MACKINAW!"



2 GOALS IN 20 SECONDS UNCUT vs Dallas Stars courtesy of Joe Bowen and Jim Ralph. #LeafsForever @Bonsie1951 @Jim_Ralph



2/7/2024 pic.twitter.com/jGWYVbumxQ