Minnesota Wild–Pittsburg Penguins 3–2

Marc-André Fleury nagy napja volt a pénteki, a Wild kapusa 34 lövést védett, a mérkőzés kulcsmomentumaiban hárított. A Penguins hiába egyenlített a harmadik harmad elején, Kirill Kaprizov győztes góljával nyert a Wild. A Pittsburgnél Sidney Crosby sorozatban a kilencedik találkozóján szerzett pontot.

Chicago Blackhawks–New York Rangers 3–4

A Chicago a harmadik negyedet 2–0-ra nyerve hosszabbításra mentette a Blackhawks elleni mérkőzést, ám nyernie végül nem sikerült, Mika Zibanejad (2:37) szerezte a győztes gólt.

