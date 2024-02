Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres

Két, egyaránt a mezőny második feléhez tartozó franchise találkozik egymással akkor, amikor szombat hajnalban a Buffalo Sabres(25-27-4) a Columbus Blue Jackets (18-27-10) vendégeként lép jégre. Hasonlóan gyönge mindkét csapat támadójátéka: a Sabres 2.93 gólt átlagol mérkőzésenként – Middlestadt, Peterka és Tuch a fő fegyverei a buffalói csapatnak, – míg a Blue Jackets Gaudreau és Marchenko vezetésével majdnem ugyanilyen, 2.96 gólos találkozónkénti átlaggal „büszkélkedhet. A differencia a gárdák mérlegei között a védőharmadban keresendőek: Ukko-Pekka Luukkonen 91.1%-os védési hatékonysága is kell ahhoz, hogy a Buffalo alig több mint három (3-11) gólt kapjon átlagosan, ugyanakkor a Columbusnál a 3.73 meccsenként kapott találatra kicsit sem lehetnek büszkék, ahogy Merlinkis kapus 90.1%-os védési mutatójára sem.

Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets

A Nyugati-főcsoport középső-divíziójának csapatai párbajoznak egymással, amikor a szenvedő, újraépítés elején lévő Chicago Blackhawks (15-39-3) látja vendégül a playoffért hajtó Winnipeg Jets (34-15-5) gárdáját. Sok pilléren alapszik a kanadaiak jó szereplése: elől Scheifele, Connor, Ehlers, Perfetti, Vilardi és Niederreiter közül rendre képes villanni valaki (3.06 gól meccsenként), hátul pedig Connor Helleybuck a kapujára érkező löketek 92.5 %-át védi, és mindössze 2.20 gólt engedélyez a riválisoknak. A Blackhawks az I/1-es Connor Bedard remek megoldásaira, no és Phillipp Kurashevre épít, ugyanakkor ők ketten a legtöbbször kevesek az üdvösséghez, amit a csapat divízióban elfoglalt tökutolsó helye, és a 2.02-es gólátlag is sejtet. Ugyanez érvényes a chicagói csapatra hátrafele is: Petr Mrazeket nem érheti kritika – 90.9 %-os védési hatékonyság, 2.99 kapott góllal társítva –, ám az erő nagyon hiányzik ebből a fiatal keretből.

Edmonton Oilers - Minnesota Wild

A nap rangadóján a Minnesota Wild (26-24-6) vizitál az idén egyszer már NHL-rekordbeállítást jelentő 16 meccses győzelmi szériát építő Edmonton Oilers (33-18-2) otthonában. A vendégek fő gondja nem a támadóharmadban jelentkezik – 3.11 gólt átlagolnak összecsapásonként, – sokkal inkább hátrafele, ugyanis egészen magas, 3.34-es kapott gólos átlaggal „dicsekedhetnek”, ráadásul az emberhátrányos helyzeteket az egyik legrosszabbul védekezik ki az NHL-ben. A liga talán legfélelmetesebb támadótandemje, a Connor McDavid és Leon Draisaitl duója által vezetett Oilers-támadógépezet stílszerűen továbbra is olajozott (3.58 gól), a gondjaik nekik is védekezésben tapasztalhatóak. Stuart Skinner az utolsó 4 jégre lépése során 21 gólt kapott – a csapat átlagosan 2.94 találatot szed be az évad során, – és ha jó pozícióban kívánnak bemenetelni a rájátszásba a kanadaiak, ezt a tényt orvosolniuk kell. A párharc előző két felvonását az idény során a hazai csapat nyerte, így a mérleg 1-1.

"Get our game ready to go."



Jake on preparing for Edmonton tomorrow night. #mnwild pic.twitter.com/x5nFGzjMjP — Minnesota Wild (@mnwild) February 22, 2024

(Fotó: Codie McLachlan/Getty Images)