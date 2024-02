New York Rangers - Calgary Flames

Jó formák találkoznak a Madison Square Gardenben, amikoris a New York Rangers sorozatban ötödik győzelmére tör a Calgary Flames elleni találkozón, ahol a vendégek is egymás utáni ötödik sikerüket hajszolva lépnek majd jégre. A Rangers részéről kulcsfontosságú lesz, hogy az utóbbi hetekben döcögő emberelőnyjátékuk miként alakul, ám az utóbbi mérkőzéseiken ettől függertlenül is remekül teljesítettek. A Calgary mindeközben arra készül, hogy a new yorki turnéját veretlenül zárja, amire azzal teremtett esélyt, hogy mind a New Jersey Devils mind pedig a New York Islanders vendégeként nyerni tudott.

Philadelphia Flyers - Arizona Coyotes

A Philadelphia Flyers az All-Star szünet utáni három meccses győzelmi sorozatát szeretné tovább nyújtani az öt mérkőzéses vesztőszáriában lévő Arizona Coyotes-t fogadva. És lássuk be, a legutóbb a Nashville-től vereséget szenvedő Prérifarkasok valószínűleg nem rendelkeznek megfelelő kvalitással ahhoz, hogy a Poehling – Couturier duó röpítette Flyers-t megállítsák.

New Jersey Devils - Seattle Kraken

Hasonló cipőben, avagy stílszerűen korcsolyában járó-csúszó csapatok találkozója lesz a New Jersey – Seattle párbaj, hiszen mindkét franchise a playoff-reményei életben tartásáért harcol. A Devils legutóbb szűken kapott ki a Carolinától, a Kraken pedig 5 idegenbeli mérkőzést tudott le győzelem nélkül – könnyen lehet, hogy egy újabb vereség akármelyik félnek sokba kerülhet.

Vegas Golden Knights - Minnesota Wild

A Vegas Golden Knights ugyan ünnepi hangulatban fogadja a Minnesota Wild-ot, lévén rutinos hátvédje, Alex Pietrangelo karrierje 1 000. NHL-fellépésére készül, ám ettől még csakis a győzelem lebeg a hazai játékosok szemei előtt, amellyel tovább erősíthetik pozíciójukat a főcsoport élcsapatai között. A Minnesota Wild ismeri, milyen egy ilyen találkozó, ugyanis alig pár nappal ezelőtt tudták le maguk is az ex-Vegas kapus, Marc-Andre Fleury „ezredessé” válását, amelynek megünneplését ráadásul a hálóőr egy másik korábbi csapatának, a Pittsburgh-nek a legyőzésével tettek emlékezetessé. A háromszoros Stanley Kupa-győztes Fleury extrája mindenképpen kelleni fog a Wildnak, ha és amennyiben újra győzelemben diadalban gondolkodnak.

