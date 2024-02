NÉZŐpont: sorozatban negyedszer is bukott a Boston

Lévén számos olyan összecsapást is rendeznek az NHL Stadium Series hétvégéjének első napján, amelyek virrasztás nélkül is véget érnek, így ezúttal több részletben, folyamatosan frissítve cikkünket számolunk be az alapszakasz ezen játéknapjának történéseiről!