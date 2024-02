Egyre közelebb áll az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Edmonton Oilers ahhoz, hogy beállítsa az NHL leghosszabb győzelmi sorozatának rekordját, vagyis a zsinórban 17 sikert. A nyugati konferencia hatodik helyezettje a Vegas Golden Knights otthonába látogat, és nem számíthat könnyű mérkőzésre, ugyanis a las vegasi együttes 25 hazai meccséből csupán hétszer kapott ki. Az abszolút csúcsot a Pittsburgh Penguins tartja, amely az 1992/93-as szezonban ért el sorozatban 17 győzelmet.

