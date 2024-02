Boston Bruins-Calgary Flames 1–4

Jó benyomást tett új csapat, a Calgary Flames szurkolóira Andrei Kuzmenko, a Vancouver Canuckstól érkező játékosnak a bemutatkozó mérkőzésén 4 perc 20 másodpercre volt szüksége ahhoz, hogy gólt üssön – ez az 5. leggyorsabb gól, amit Flames-játékos az NHL-bemutatkozásán szerzett. A Bostonban aratott győzelemből még Jonathan Huberdeau vette ki hatékonyan a részét, egy gólja mellett két asszisztot adott.

Buffalo Sabres-Dallas Stars 1–2

Egészen elképesztő teljesítményt nyújtott a Dallas kapusa, Jake Oettinger: 47 védést mutatott be, így csapatának két gól is elég volt a rendes játékidőben aratott győzelemhez a Buffalo otthonában. A Stars góljait Matt Duchene és Sam Steel szerezték, a csapat négy mérkőzéses győzelmi szériát tudhat maga mögött.

Carolina Hurricanes-Vancouver Canucks 2–3

Ahogyan Andrei Kuzmenko a Flamesben, úgy Elias Lindholm a Canucks-ban is letette a négyjegyét. A két játékost éppen egymásért cserélte el a klubja, és Lindholm sem felejtett el méltó módon beköszönni: csapata három góljából az első kettőt ő ütötte. A győztes gól J. T. Miller nevéhez fűződik, aki a harmadk harmad egyetlen találatát szerezve nyerte meg csapatának a meccset – hatalmas védekezési hibát használt ki.

J.T. Miller takes advantage of a weird bounce to give the Canucks a lead again. pic.twitter.com/RZvqOQaSRu — Sportsnet (@Sportsnet) February 7, 2024

Florida Panthers-Philaldelphia Flyers 1–2

Öt elveszített mérkőzés után nyert ismét a Flyers. Az első harmadot még elveszítette a csapat, a másik kettőt azonban egy-egy góllal megnyerte, a győztes gólt Noah Cates ütötte. Érdemes még kiemelni a vendégek kapusának, Samuel Erssonnak a teljesítményét is, aki 20 védéssel segített kiharcolni a győzelmet.

Pittsburgh Penguins-Winnipeg Jets 3–0

Ha már a kapusokat felmagasztaltuk ezen a játéknapon, Tristan Jerry sem maradhat ki a sorból, a Penguins hálóőre 23 védést mutatott be, gólt sem kapott, miközben társai háromszor is betaláltak a Jets kapujába. A Jets támadójátéka egyébként is halovány az utóbbi időben, a legutóbbi négy mérkőzésen csak három gólt sikerült szerezni.

Washington Capitlas-Montreal Canadiens 2–5

Nick Suzuki egyik kedvenc ellenfele a Washington lehet, mivel 11 mérkőzésen 14 pontot ért el ellene, ezúttal két gól és egy gólpassz a mérlege. Juraj Slafkovsky szintén kiváló meccset játszott, két gólt ütött, miközben a Canadiens kapusa, Sam Montembeault 37-szer védett. A Capitals öt mérkőzéses vereségsorozatban van, ki tudja, mikor jön ki belőle…

TWO GOALS IN 57 SECONDS FOR NICK SUZUKI pic.twitter.com/kkWSpK3IZP — TSN (@TSN_Sports) February 7, 2024

New Jersey Devils-Colorado Avalanche 5–3

Nagy győzelmet aratott a Devils, amely Nathan MacKinnon nagy sorozatát is megszakította, az Avalance játékosa 14 pontot szerzett egymás után mérkőzésein, most azonban neki sem ment igazán. Csapata hiába jött vissza 3–3-ra a harmadik harmadban, a vége előtti percekben két gólt is kapott, az utolsót már üres kapura.

Vegas Golden Knights-Edmonton Oilers 3–1

Kiemelkedő kapusteljesítmény segítette a Knights-ot is, Adin Hill 30-szor állította meg a korongot a gólvonal előtt. Az Oilers 16 győztesen megvívott mérkőzés után kapottk ki, így nem tudták beállítani a Pittsburg Penguins 1992–1993 között elért 17 mérkőzéses sorozatát.

Fotó: Getty Images / Ethan Miller