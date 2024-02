Az Auston Matthews, Mitchell Marner, Morgan Rielly és William Nylander, vagyis a Toronto Mapple Leafs játékosai alkotta Team Matthews 7-4-re nyert a Team McDavid ellen. Matthews lett az MVP, aki két góllal és egy assziszttal járult hozzá csapata sikeréhez. A mérkőzésen kiemelkedő teljesítményt nyújtott még Clayton Keller, Mathew Barzal és Alex DeBrincat is. A TeamMatthewsnak tagja volt a kanadai énekes Justin Bieber is, mint társkapitány, így együtt vehették az át 1 millió dolláros nyereményt.

>> Bővebben <<

A döntő összefoglalója:

Az észak-amerikai profi jégkorongliga, vagyis az NHL alapszakasza magyar idő szerint február 6-án, kedd éjszaka folytatódik, amikor is a New York Rangers a Colorado Avalanche-et, a Toronto Mapple Leafs pedig a New York Islanders-t fogadja.

(Borítókép: Cole Burston/Getty Images)