Az észak-amerikai profi jégkoronglia All Star-gálája után újra felpezsdült az élet az NHL háza táján, hiszen kedden már folytatódnak az alapszakasz küzdelmei. A Buffalo Sabresnél kiderült, hogy a szezon hátralevő részében már nem számíthat védőjére, Mattias Samuelssonra, aki felsőtesti sérülést szenvedett, ami műtétet igényel. A csapatnak már így is bőven akadtak sérültjei, többek között Jack Quinn és Tage Thompson is kiesett korábban. Ennek ellenére az edző Don Granato bizakodó, hisz az újonc Ryan Johnsonban és a tapasztalt Erik Johnson, Connor Clifton kettősben hátul. Quinn hiányában minden bizonnyal Zach Benson kap majd lehetőséget a támadósorban.

“Mattias had lingering injuries just by virtue of how he blocks shots and finishes hits, and your body is always banged up and sore. But this was an injury that happened in the game."



