Bruce Cassidy vezetőedző megerősítette a hírt, ugyanakkor kijelentette, hogy a kedd esti, Nashville Predators elleni meccsen összeszedett sérülés nem köthető Stone korábbi hátműtétjeihez. A címvédő legjobb pontszerzője – 53 pontnál jár, 37 gólpasszának is köszönhetően – nem is biztos, hogy a kanadai táblázaton hozott teljesítményével fog a leginkább hiányozni, sokkal inkább kapitányi mivoltában. Cassidy is arra hívta fel a figyelmet, hogy a nehézségek ellenére is koncentráltnak kell maradniuk, hiszen az Edmonton és az LA Kings is ott lohol a Vegas mögött a Pacific-divízió élmezőnyében. Ha és amennyiben – nyilván ne legyen így, de – Stone sérülése hosszan tartóvá válik, és sérültlistára teszi klubja, akkor a március 8-a előtti cserehatáridőt megelőzően a fizetési sapka alól kikerülhet a kapitány 9.5 millió dolláros fizuja, ami komoly mozgásteret eredményezne a menedzsment számára.

(Fotó: Bruce Bennett/Getty Images)