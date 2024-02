Edmonton Oilers - Detroit Red Wings 8-4

Connor McDavid karriercsúcsot jelentő 6 gólpasszal segítette győzelemhez az Edmonton Oilers gárdáját, így immáron 603 asszisztnál jár karrierje során, mindössze 616 jégre lépés mellett. Ezzel a 600 gólpasszt jegyző játékosok listáján ő a negyedik leggyorsabban idáig jutó hokis, Wayne Gretzky, (416 meccs), Mario Lemieux (514 mérkőzés) és Bobby Orr (608 találkozó) mögött. Az Oilers a harmadik harmadban lőtt 5 találat révén érvényesítette tudásbéli fölényét, és persze jól jött, hogy Stuart Skinner 34 védéssel vétette észre magát.







Montreal Canadiens - Anaheim Ducks 5-0

Nick Suzuki két góllal és egy gólpasszal segítette hozzá a Canadiens-t a győzelemhez, akiknél Cayden Primeau NHL-karrierje első, kapott gól nélküli mérkőzését tudta le, igaz, a Ducks támadójátékát jelzi, hogy mindössze 13 védést kellett bemutatnia ehhez.



Toronto Maple Leafs – St. Louis Blues 4-1

Bobby McMann triplája és a remek csapatvédekezés – csupán 15 kapura lövés jutott az öt, idegenbe nyert meccses szériáját így elbukó St. Louis-nak – is kellett ahhoz, hogy a Toronto ötödik sikerét is begyűjtse, a legutóbbi 7 próbálkozásából.





Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 2-3 (h.u.)

Brayden Point góljával dőlt el a szétlövés, amelyhez úgy tudott eljutni a Tampa Bay, hogy Andrei Vasilevskiy megint parádézott a kapuban, 36 bostoni lövést is hárítva. A „Bocsok” szenvednek mostanság, ez volt a harmadik vereségük az utolsó 4 fellépésükből.



Buffalo Sabres - LA Kings7-0

Jordan Greenway 2 találata és 1 asszisztja, valamint Ukko-Pekka Luukkonen 33 védéses shutout-ja hozta meg a több, mint könnyed diadalt a Buffalonak, az utolsó 19 meccséből 15-öt elbukó Los Angeles kárára.





Washington Capitals - Colorado Avalanche 3-6

Artturi Lehkonen 2 gólos és 2 asszisztos produkciója, illetőleg Alexander Georgiev 24 védése által szakította meg 4 meccses vesztőszériáját a Colorado. Perszer az ellenfél is „kellemesnek” volt nevezhető, merthogy a Washington immár az utóbbi 9 jégre lépése alkalmval mindössze 1 győzelmet volt képes összehozni.







Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets 6-3

Brady Tkachuk mesterhármasával hízott négy mérkőzésesre az Ottawa győzelmi sorozata (szezoncsúcs), miközben a Columbus tovább folytatja az All-Star szünet utáni vesszőfutását.



NY Islanders - Seattle Kraken 1-2 (h.u)

Tomas Tatar szétlövésben jegyzett gólja és a Philipp Grubauer által védett 26 lövés volt a fő letéteményese a Seattle győzelmének, amely sorozatban három vereség után érkezett. Az Islanders formája nem javult látványosan Patrick Roy kinevezése óta: 3-4-1 a new york-iak mutatója ezen időszakban.



Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 2-4

A ligaelső Canucks Conor Garland két góljának is köszönhetően verte a Chicagót, amely éppen szezonbéli leghosszabb, immáron 7 mérkőzéses nyeretlenségi szériáját futja. A Canucks 3-1-1-es mérleggel zárta le aktuális idegenbeli turnéját.



Nashville Predators - New Jersey Devils 2-4

Timo Meier kései találata és Nico Hischier duplája is kellett ahhoz, hogy több mint egy hónap után újra egymás utáni találkozókat tudjon győzelemmel zárni a Devils. A Nashville formája továbbra is pocsék – utolsó öt fellépéséből mindössze egyet nyert meg a Predators.



Dallas Stars - Carolina Hurricanes 4-2

A harmadik harmad kulcspillanatainak egyikében esett Jason Robertson gól hozta meg az újabb Dallas -diadalt, amely 9 fellépésből immáron a 8. győzelme a texasiaknak. A siker értékét növeli, hogy a Hurricanes egy öt mérkőzéses idegenbeli győzelmi szériát volt kénytelen lezárni ezzel a kudarccal.

