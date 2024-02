A két vasárnapi összecsapásból az egyik az utolsó utáni pillanatokban dőlt el, a másik pedig egészen kivételes, 5 gólpasszos egyéni teljesítménynek is köszönhetően alakult tükörsimán.

Washington Capitals - Vancouver Canucks 2-3 (h.u.)

A Vancouver Canucks hosszabbítást követően diadalmaskodott a Washington Capitals vendégeként, méghozzá 3-2 arányban. A kanadaiak győztes találatát J.T. Miller jegyezte, méghozzá éppen időben, 4.8 másodperccel a ráadás végét jelző dudaszót megelőzően. A Canucks találatait a rendes játékidőben Garland és Hoglander szerezték, de jár a kalaplengetés a 31 védést bemutató Thatcher Demko kapusnak is. A fővárosiaknál Dowd és Ovecskin köszöntek be – utóbbi sorozatban ötödik találkozóján is gólt lőtt – ám ez, valamint a Kuemper által hárított 28 lövés sem volt elegendő a Caps-nek.

Montreal Canadiens - St. Louis Blues 2-7

A St. Louis Blues játszi könnyedséggel, 7-2-es sikerrel abszolválta a Montreal Canadiens-nél esedékes vendégjátékát. A gólparádést rendező Blues-ból az 5 asszisztot jegyző Torey Krug mindenképpen kiemelendő, ám ugyanígy pazarul teljesített az egy gólt és 3 gólpasszt, valamint a kétszer is gólt szerző Jordan Kyrou is, illetőleg a 30 alkalommal védeni tudó Binnington kapus is. A Montreal szurkolók kizárólag az egymás utáni hetedik meccsén is pontot regisztráló Suzukinak örülhettek, ezen felül minden a St. Louis csapatáról és az általuk érvényesített akaratról szólt.



(Photo by Steph Chambers/Getty Images)