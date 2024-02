Pittsburgh Penguins-Florida Panthers 2-5

Az előző nyolc meccséből immáron hét sikerrel rendelkezik a Florida Panthers, amely a Pittsburgh otthonában sem kegyelmezett. A floridai együttes december 27-e óta zsinórban kilenc meccset nyert idegenben, ami a leghosszabb sorozat a csapat történetében és az Edmonton Oilerssel (dec. 21-jan. 20) holtversenyben a szezon második legrégebb óta tartó szériája. Evan Rodrigues 438. NHL meccsén elérte a 200. pontját (77 gól és 123 gólpassz). A Penguins támadója, Jansen Harkins nem játszott, miután agyrázkódást szenvedett, így a Pittsburgh 11 támadót és hét hátvédet használt szerdán. A Florida egyre jobban közeledik a keleti első Boston Bruins felé, amely az elmúlt időszakban nyújtott gyenge teljesítménye miatt már csak két ponttal vezet a konferenciában.

Winnipeg Jets-San Jose Sharks 1-0

Connor Hellebuyckról is szólt a találkozó, ugyanis 17 védést mutatott be és a Winnipeg védelme lehúzta a rolót a Sharks előtt, amely az elmúlt ngéy meccsén csupán négy gólt tudott ütni. A San Jose továbbra is pocsék formában, míg a Jets szépen menetel, továbbra is őrzi negyedik pozicíóját a nyugati konferenciában. Helleybucknak ez volt a 25. győzelme az idény során, ez volt a hetedik alkalom, hogy elérte a negyedszázas sikert egy szezonon belül, így ő az ötödik amerikai születésű kapus, aki legalább hét 25-győzelmes évadnál tart már. Az élboly: Ryan Miller (kilenc), Tom Barrasso (kilenc), John Vanbiesbrouck (nyolc) és Jonathan Quick (hét).

Arizona Coyotes-Minnesota Wild 1-3

Az Arizona Coyotes nem találja a siker receptjét, sorozatban hét elveszített mérkőzés már a nevük mellett, január 22-e óta nyeretlen a csapat. A Minnesota Wild pedig zsinórban negyedik sikerét aratta. Kirill Kaprizov megszerezte szezonbeli 50. pontját (20 gól, 30 assziszt 46 meccsen), s így ő lett az első játékos a Wild történetében, aki négy egymást követő idényben jutott el legalább 50 pontig. Joel Eriksson két gólt is ütött, így az elmúlt nyolc meccsén már hatnál jár.

(Borítókép: Evan Rodrigues, a Florida Panthers játékosa / Eliot J. Schechter/NHLI via Getty Images)